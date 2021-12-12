Один человек погиб в ДТП с иномаркой и тремя «КамАЗами» в Кубани

В Краснодарском крае в Каневском районе произошла авария с участием автомобиля и тремя «КамАЗами». Сообщается, что водитель иномарки погиб на месте.

Видео с места происшествия публикует Госавтоинспекция Кубани в своем аккаунте в Instagram. Отмечается, что движение на трассе полностью перекрыто, а объезд транспортных средств организован через Стародеревянковскую станицу.

Ранее пять человек погибли в ДТП во Владимирской области. В результате аварии погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров.