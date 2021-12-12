Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области
В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров.
© Фото: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области
Во Владимирской области на территории Гороховецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в МВД РФ по региону.
«По предварительной информации водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Хино"», - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров.
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