Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области на территории Гороховецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в МВД РФ по региону.

«По предварительной информации водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Хино"», - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров.