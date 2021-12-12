Путин заявил о превосходстве РФ над США по новому оружию

Президент России Владимир Путин заявил, что паритет по ядерному вооружению РФ и США сохраняется, однако Штаты отстают по количеству новейшего вооружения. При этом Россия продолжает не только модифицировать старые образцы вооружений, но и разрабатывать новые.

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня - номер один в мире», -сказал Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия1».

Президент также отметил, что другие страны в будущем тоже станут обладать гиперзвуковым оружием. К этому времени, надеется Путин, Россия уже будет обладать эффективными средствами его отражения.

Ранее Путин заявил о том, что обязательство вернуть России активы бывшего Советского Союза Украиной до сих пор не выполнено. Он отметил что украинская сторона должна была это сделать в обмен на погашение ее внешнего долга.