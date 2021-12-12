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Путин отметил невыполнение Украиной обязательства вернуть РФ активы СССР

Елизавета Потейчук
16:01 12.12.2021
Киев должен был это сделать в обмен на погашение его внешнего долга, пояснил президент России.
Путин отметил невыполнение Украиной обязательства вернуть РФ активы СССР
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Обязательство вернуть России активы бывшего Советского Союза Украиной до сих пор не выполнено. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства отметил, что украинская сторона должна была это сделать в обмен на погашение ее внешнего долга.

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики, в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза», - упомянул российский лидер в фильме «Россия. Новейшая история», который транслировался на телеканале «Россия 1».

Кроме того, Путин добавил, что долги все же были погашены, однако не все государства выполнили необходимость передать Москве зарубежные активы. Среди них - ряд республик быашего Советского Союза, а также сама Украина.

Ранее глава российского государства назвал трагедией распад СССР. Владимир Путин также отметил, что в 90-е годы в России по сути шла гражданская война.

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