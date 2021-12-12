Украина начнет производить турецкие беспилотники

Вблизи Киева на Украине запущено строительство завода по производству турецких реактивных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа ANKA. Как сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, на беспилотниках будут установлены украинские двигатели, а остальная авионика будет турецкой.

«Они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой», - цитирует его слова «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сообщается, что первая партия БПЛА должна быть готова уже к концу 2022 года. Турция, по информации издания, использовала беспилотники типа ANKA во время операций в Сирии. В итоге несколько аппаратов были сбиты, но в общей сложности у них отметили высокую эффективность.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина выбирает между демонстрацией «крутости» и выполнением Минских соглашений. Таким образом Лавров прокомментировал применение ВСУ турецкого беспилотника в Донбассе.