Возбуждено уголовное дело по факту трагического ДТП под Владимиром

Следователи МВД по Гороховецкому району Владимирской области возбудили уголовное дело после гибели пяти человек при столкновении легковушки и грузовика на трассе M7 «Волга». Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5, ст. 264 УК по факту ДТП, произошедшего 12 декабря 2021 г. на автодороге "М7 Волга" в Гороховецком районе Владимирской области», - говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным правоохранителей, автомобиль «ВАЗ» столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. В результате ДТП погибли водитель и четверо пассажиров легковушки.