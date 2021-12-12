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Опрос в Японии показал, как ощущаются долгосрочные последствия COVID-19

Елизавета Потейчук
15:44 12.12.2021
Так, на долгосрочное ухудшение самочувствия после выписки из медучреждения пожаловались чуть более 48% опрошенных.
Опрос в Японии показал, как ощущаются долгосрочные последствия COVID-19
© Фото: Andrea Piacquadio, Pexels
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Согласно данным токийского исследования, около половины переболевших коронавирусной инфекцией ощущали или же продолжают ощущать последствия вируса. Опрос проводился в июле-августе 2021 года в столичном японском районе Сэтагая среди 3,7 тысячи человек, которые, по данным больниц, были заражены COVID-19 весной нынешнего года.

На долгосрочное ухудшение самочувствия после выписки из лечебницы пожаловались 48,1% респондента. Об этом свидетельствуют данные портала nippon.com. 53% опрошенных в возрастной категории 30-39 лет, а также 54,2% в возрасте 40-49 лет и 54,6% в возрасте 50-59 лет чувствовали недомогание. Самыми распространенными стали жалобы на нарушения обоняния (54,4%), на вялость и тяжесть во всем теле (50%), на нарушения вкуса (44,8%), на кашель (34,5%), на затрудненное дыхание (29,8%) и на головную боль (25,4%).

Помимо этого респонденты назвали конкретные последствия коронавируса, которые сильнее других мешают в повседневности. Среди них - потеря обоняния (38,7%), общее недомогание (28%), нарушения вкуса (21,7%), снижение концентрации внимания (20,5%), нарушения сна (18,5%), а также - затрудненное дыхание (17,6%).

Ранее эксперт сообщил, что еще несколько групп коронавирусов готовы прорваться к людям. По словам руководителя одного из филиалов Роспотребнадзора, коронавирус обладает высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.

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