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Зеленский попросил рассмотреть увольнение замглавы МВД Гогилашвили

Алексей Курильченко
15:36 12.12.2021
Президент Украины отметил, что независимо от занимаемой должности любой человек должен корректно реагировать на требования полиции.
Зеленский попросил рассмотреть увольнение замглавы МВД Гогилашвили
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился в кабмин и МВД с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили после скандала у блокпоста на въезде в Донецкую область. Президент выразил уверенность, что Гогилашвили  уже написал заявление об уходе.

«На мой взгляд, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гоголашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения заместителя начальникам МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», - говорится в официальном Telegram-канале президента Украины.

Зеленский также отметил, что независимо от занимаемой должности любой человек должен корректно реагировать на требования полиции.

Инцидент с Гогилашвили произошел 10 декабря. Замминистра МВД Украины разозлило то, что его автомобиль остановили для проверки, поэтому Гогилашвили решил проехать еще несколько метров, невзирая на требование полицейских остановиться. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уже выступил с требованием отстранить своего заместителя.

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