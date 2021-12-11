Глава МВД Украины предложил отстранить от должности своего заместителя за скандал в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выступил с требованием отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили. При этом он также инициировал проверку в связи со скандалом в зоне силовой операции на линии соприкосновения в Донбассе.

«В период дисциплинарного производства предложу Правительству уволить Александра Гогилашвили с должности, за которую он подписался», - пишет Монастырский в своем Facebook.

Александр Гогилашвили устроил скандал у блокпоста на въезде в Донецкую область 10 декабря. Замминистра МВД Украины разозлило то, что его автомобиль остановили для проверки, поэтому Гогилашвили решил проехать еще несколько метров, невзирая на требование полицейских остановиться.

Представление о предложении отстранить Гогилашвили от должности на период дисциплинарного производства уже подписано Монастырским. Глава украинского МВД также указал, что «изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческие решения».

Ранее украинский министр, на которого готовили покушение, едва не расплакался во время брифинга. В ходе брифинга глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал об операции полицейских, благодаря которой покушение на Лещенко удалось предотвратить.