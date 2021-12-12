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Россиянин Шварцман занял второе место в сезоне «Формулы-2»

Алексей Курильченко
15:03 12.12.2021
Гоночный сезон завершился третьей гонкой в Абу-Даби.
Россиянин Шварцман занял второе место в сезоне «Формулы-2»
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema Racing, занял второе место по итогам сезона чемпионата «Формулы-2». Сезон завершился третьей гонкой в Абу-Даби, на которой Шварцман прибыл к финишу пятым.

Чемпионом стал гонщик из Австралии, партнер Шварцмана по команде Оскар Пиастри - свое первое место он оформил досрочно в субботней гонке. Третье место занял китайский пилот китайский пилот Гуаньюй Чжоу из UNI-Virtuosi Racing

Ранее российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин разбил болид на Гран-при Саудовской Аравии. Россиянин столкнулся с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом.

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