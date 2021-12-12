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Путин рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом

Кира Тило
01:57 12.12.2021
Ранее глава государства заявлял, что готов был работать даже таксистом в 1990-е годы.
Путин рассказал, что в 90-е иногда подрабатывал частным извозом
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы он иногда был вынужден подрабатывать частным извозом.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», - приводит слова президента телеканал «Россия 24».

Ведущий телеканала отметил, что многим специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь. Еще в 2018 году российский лидер рассказывал, что в 90-х готов был работать даже таксистом в Санкт-Петербурге, поскольку были тяжелые времена.

Несколько дней назад глава государства прокомментировал сложившуюся ситуацию с бездомными. По мнению Путина, государство должно оказывать помощь. Он сообщил, что однозначно нужно заниматься этим вопросом с расчетом на оказание конкретной помощи конкретному человеку.

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