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СМИ: Дзюба из-за травм досрочно ушел в отпуск

Алексей Курильченко
14:40 12.12.2021
В соцсетях распространился снимок футболиста, отдыхающего на Мальдивах с семьей.
СМИ: Дзюба из-за травм досрочно ушел в отпуск
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба досрочно ушел в отпуск из-за травм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. О каких травмах спортсмена идет речь, не сообщается.

При этом пользователи соцсетей опубликовали снимки с Мальдивских островов, согласно которым Дзюба отдыхает там с семьей.

В октябре Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, обогнав бывшего игрока волгоградского клуба «Ротор» Олега Веретенникова. В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба забил свой 144-й гол.

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