СМИ: Дзюба из-за травм досрочно ушел в отпуск

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба досрочно ушел в отпуск из-за травм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. О каких травмах спортсмена идет речь, не сообщается.

При этом пользователи соцсетей опубликовали снимки с Мальдивских островов, согласно которым Дзюба отдыхает там с семьей.

В октябре Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, обогнав бывшего игрока волгоградского клуба «Ротор» Олега Веретенникова. В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба забил свой 144-й гол.