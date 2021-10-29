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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу

Елизавета Потейчук
20:37 29.10.2021
Артем Дзюба забил свой 144-й гол и обошел экс-игрока «Ротора» Олега Веретенникова.
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Футболист «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, обогнав бывшего игрока волгоградского клуба «Ротор» Олега Веретенникова. В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба забил свой 144-й гол.

В Санкт-Петербурге проходит встреча «Зенит» - «Динамо» в рамках РПЛ. Во втором тайме Дзюба вышел на замену и поразил ворота соперников на 69-й минуте. После его гола счет в матче стал 3:1 в пользу «Зенита».

Ранее в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» с разгромным счетом 1:7. 

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