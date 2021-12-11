Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек

Губернатор американского штата Кентукки Энди Бешар сообщил, что минимум 50 человек стали жертвами торнадо, который обрушился на юго-западную часть региона. Однако он подчеркнул, что его предположения являются лишь предварительной оценкой, так как реальное число погибших может быть от 70 до 100.

Торнадо, которые прошлись в пятницу по югу США, оказались самыми разрушительными в истории Кентукки, приводит слова губернатора штата CNN. В общей сложности по территории Кентукки прошли четыре торнадо, по предварительным оценкам. Разрушения зарегистрированы в 15 округах.

Ранее в американском городе Монетт торнадо обрушилось на дом престарелых. В результате прохождения стихийного бедствия по меньшей мере два человека погибли, еще 20 находятся под завалами после частичного обрушения здания.