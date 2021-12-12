В МИД РФ назвали ошибки стран G7 в отношении Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что страны G7, которые призывают Россию и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки.

Захарова указала на пять политических ошибок, которые, по ее мнению, допустили страны G7.

«Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом...», - написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее представитель Госдепартамента США высокого ранга сообщила, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию и Украину к переговорам. Представитель Госдепа США назвала обсуждение вопросов интенсивным.