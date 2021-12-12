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В МИД РФ назвали ошибки стран G7 в отношении Украины

Кира Карон
13:53 12.12.2021
По словам Захаровой, не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной.
В МИД РФ назвали ошибки стран G7 в отношении Украины
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что страны G7, которые призывают Россию и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки.

Захарова указала на пять политических ошибок, которые, по ее мнению, допустили страны G7.

«Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом...», - написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее представитель Госдепартамента США высокого ранга сообщила, что главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию и Украину к переговорам. Представитель Госдепа США назвала обсуждение вопросов интенсивным.

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