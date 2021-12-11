Пик похолодания пройден: метеоролог рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии «Звезде» сообщил, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы: температура воздуха впервые опустилась до отметки минус 17 градусов. Такая температура примерно на 10-11 градусов ниже положенной по климату.

«Тем не менее, у метеорологов есть и приятные новости: пик похолодания пройден. Приближающийся с запада теплый атмосферный фронт потеснит морозный и солнечный антициклон на восток», - сообщил Леус.

Метеоролог сказал, что ближайшая ночь будет уже не столь морозной: в Москве -11...-13 градусов, по области от -10 до -15 градусов.

«Ближе к вечеру воскресенья облака станут более плотными, местами закружит слабый снег, а температура повысится до температуры, практически точно соответствующей климатической норме этих дней. Мы ожидаем, что к вечеру воскресенья в Москве столбики термометров покажут -2 -4 градуса, по области будет от - 1 до -6», - озвучил он.

Специалист отметил, что начало недели пройдет под влиянием приближающегося с запада циклона, погода станет облачной, время от времени будет кружить небольшой снег, а температура продолжит повышаться .

«В понедельник, вторник и среду по ночам в Москве -3...-5 градусов, по области от -2 до -7 градусов. В дневные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки: от -2 до +1 градуса», - добавил метеоролог.

Ранее в Московском регионе было объявлено предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности, сохраняющимся до понедельника 13 декабря. Гидрометцентр объявлял о приходе резкого похолодания в некоторые регионы России.