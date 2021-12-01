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Врач рассказала, как ухаживать за промокшими ногами в обуви зимой

Виктория Ивашечкина
21:32 01.12.2021
По словам специалиста, сразу после прогулки нельзя мыть ноги горячей водой.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Терапевт Марина Астафьева рассказала «Звезде», что делать в том случае, если зимой в обуви промокли ноги. По словам специалиста, прежде ем выйти на улицу в снегопад, необходимо правильно подобрать обувь, чтобы не замерзнуть, а после этого не заболеть.

«Сильные снегопады у нас еще впереди, их будет очень много. Прежде всего, нужно подобрать нормальную обувь. Это элементарное правило. Люди должны взять за правило одеваться по погоде. Сейчас вы не оденете резиновые сапоги, потому что на улице достаточно холодно. При этом иногда я вижу, как родители ведут своих детей именно в резиновой обуви. Я против нее, потому что она портит наши ноги», - отметила врач.

При этом, если зимой есть сильное желание носить именно резиновую обувь, то она должна быть утепленной. Кроме того, как отметила терапевт, «на ноге должен быть хлопчатобумажный носок, на нем шерстяной носок и лишь потом резиновая обувь».

«Чаще всего люди ходят в обуви из кожи, и все равно ноги промокают. Придя домой с мокрыми ногами, прежде всего нужно снять обувь, как следует ее просушить, ноги промыть. Но не нужно их сразу помещать под горячую воду, это большая ошибка. В ногах в этом случае будет ломота. Всего за несколько минут до этого сосуды были сужены. И когда мы начинаем мыть ноги горячей водой, сосуды резко расширяются и можно почувствовать сильную боль», - подчеркнула Марина Астафьева.

По ее словам, сначала ноги необходимо опустить в воду комнатной температуры, затем постепенно ее доводить до комфортной.

«Если у человека есть хронические заболевания, слабый иммунитет, то он все равно может простыть. Если у человека поднимается температура, начинается насморк или кашель, то лучше обратиться ко врачу, чтобы он назначил лечение. После помывки ноги нужно тщательно просушить, помазать кремом. Желательно выпить горячего чаю, чтобы как следует согреться», - подытожила врач.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что в зимнее время наиболее частыми травмами, встречающимися среди россиян, являются переломы из-за падения с высоты собственного роста.

По его словам, при подобных падениях выставляется рука для защиты от удара головой. Из-за этого ломается лучевая кость в районе кисти. В случае пожилых людей также велика вероятность сломать шейку бедренной кости.

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