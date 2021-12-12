Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс

Автор бестселлера «Интервью с вампиром», американская писательница Энн Райс, умерла в возрасте 80 лет. По словам ее сына Кристофера, причиной смерти стали осложнения после инсульта. Похороны автора состоятся в ее родном Новом Орлеане.

«Энн скончалась из-за осложнений, возникших после инсульта. Она покинула нас спустя почти 19 лет после смерти ее мужа, моего отца Стэна. Я не могу выразить, какое горе испытывает вся наша семья», - написал Кристофер в соцсетях.

Ранее скончался южноафриканский писатель Уилбур Смит. Автор «Когда пируют львы» умер в Кейптауне в возрасте 88 лет. Создатель бестселлеров провел последние дни, работая и читая вместе со своей женой.