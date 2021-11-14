Умер писатель Уилбур Смит

Южноафриканский писатель Уилбур Смит скончался в Кейптауне в возрасте 88 лет. Автор бестселлеров провел последние дни, работая и читая вместе со своей женой. О причинах смерти не сообщается.

«Уилбур Смит был иконой, его фанаты коллекционировали книги и передавали их из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери. Его познание Африки и воображение не имело границ. Неповторимый писательский стиль сделал его кумиром миллионов. Я счастлив был работать с ним и его женой Нисо», - рассказал агент писателя Кевин Конрой Скотт.

Дебютной книгой писателя был роман «Когда пируют львы», которая положила начало циклу произведений о семье Кортни - серия насчитывает 13 произведений. Во всем мире было продано более 140 миллионов экземпляров его книг, которые были переведены на 30 языков.