Сноубордист попал в лавину в горах под Красноярском: видео

Сноубордист Константин Меркер опубликовал в соцсетях видео, на котором его едва на засыпала небольшая лавина во время катания в Ергаках Краснояского края. К счастью, экстремал не пострадал, однако призвал людей быть максимально осторожными во время катания с гор.

«Со мной раньше такого не случалось. Это гора Снежная, южный склон. Место небезопасное, но мы далеко не первый раз там катались... едва я начал движение, слой снега поехал со мной. Мы катаемся с лавинным снаряжением, чтобы если кого-то засыпет, то по сигналу датчика его можно было бы найти и выкопать», - цитирует Константина портал «Новости Красноярска».

В августе на горе Казбек в Северной Осетии произошел сход лавины на высоте четырех тысяч метров. В этот момент со стороны Грузии на гору проводили восхождение альпинисты, есть пострадавшие.