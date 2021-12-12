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Сноубордист попал в лавину в горах под Красноярском: видео

Алексей Курильченко
11:35 12.12.2021
Экстремал призвал людей быть максимально осторожными при катании в горах.
© Видео: instagram, merkerka © Фото: instagram, merkerka
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Сноубордист Константин Меркер опубликовал в соцсетях видео, на котором его едва на засыпала небольшая лавина во время катания в Ергаках Краснояского края. К счастью, экстремал не пострадал, однако призвал людей быть максимально осторожными во время катания с гор.

«Со мной раньше такого не случалось. Это гора Снежная, южный склон. Место небезопасное, но мы далеко не первый раз там катались... едва я начал движение, слой снега поехал со мной. Мы катаемся с лавинным снаряжением, чтобы если кого-то засыпет, то по сигналу датчика его можно было бы найти и выкопать», - цитирует Константина портал «Новости Красноярска».

В августе на горе Казбек в Северной Осетии произошел сход лавины на высоте четырех тысяч метров. В этот момент со стороны Грузии на гору проводили восхождение альпинисты, есть пострадавшие.

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