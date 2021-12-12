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Упрощенный порядок ввоза медизделий в РФ продлен до 2025 года

Алексей Курильченко
10:53 12.12.2021
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Упрощенный порядок ввоза медизделий в РФ продлен до 2025 года
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении до 2025 года постановления об упрощенном порядке ввоза в России медицинских изделий, используемых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Первоначальное постановление должно было утратить свою силу в следующем году.

«Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается еще на три года», - цитирует «Интерфакс» сообщении Кабмина.

Также было продлено действие уже выданных временных медицинский удостоверений и разрешений на использование медизделий.

В ноябре Мишустин заявил, что в России уровень коллективного иммунитета преодолел показатель 50%. Однако следует продолжать наращивать темпы вакцинации населения.

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