Мишустин заявил о преодолении 50% коллективного иммунитета в РФ

В ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в России уровень коллективного иммунитета преодолел показатель 50%. Однако следует продолжать наращивать темпы вакцинации населения.

«Пока уровень именно коллективного иммунитета по стране чуть выше 50%. Этого недостаточно и надо наращивать темпы вакцинации», - заявил Мишутин.

Также Мишустин заявил о необходимости увеличения числа доступных тестов на коронавирус. По его словам, ежедневно в регионах должно быть доступно 300 тестов на 100 тысяч человек.