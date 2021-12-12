Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Уфе два человека погибли в автомобильной аварии

Алексей Курильченко
10:29 12.12.2021
При столкновении один из автомобилей вылетел на тротуар и перевернулся.
© Видео: Вконтакте, Повышение Юридической Грамотности Автовладельцев © Фото: club_pyga, Вконтакте
Читайте нас на:

В столице Башкартостана произошло столкновение отечественной легковушки и иномарки. В результате катастрофы погибли два человека. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, при столкновении российский автомобиль перевернулся. Обе машины получили серьезнейшие повреждения.

«Авария произошла на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Столкнулись ВАЗ-21099 и "Мазда 6". В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи», - сообщается в соцсетях сообщества «Повышение Юридической Грамотности Автовладельцев».

Ранее в Кисловодске произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. Три человека погибли на месте, еще один был госпитализирован.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.