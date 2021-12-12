В Уфе два человека погибли в автомобильной аварии

В столице Башкартостана произошло столкновение отечественной легковушки и иномарки. В результате катастрофы погибли два человека. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, при столкновении российский автомобиль перевернулся. Обе машины получили серьезнейшие повреждения.

«Авария произошла на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Столкнулись ВАЗ-21099 и "Мазда 6". В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались до приезда скорой медицинской помощи», - сообщается в соцсетях сообщества «Повышение Юридической Грамотности Автовладельцев».

Ранее в Кисловодске произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. Три человека погибли на месте, еще один был госпитализирован.