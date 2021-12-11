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Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малообеспеченным семьям

Елизавета Потейчук
15:35 11.12.2021
Пособия имеют право получать также мамы и папы, воспитывающие детей в одиночку.
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малообеспеченным семьям
© Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress
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В Правительстве России приняли решение выделить 13,8 миллиардов рублей для оказания поддержки детям из малообеспеченных семей. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ежемесячные пособия введены с 1 июля по инициативе президента России Владимира Путина. Их имеют право получать и родители, которые воспитывают детей в одиночку. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка, который в среднем по стране составляет пять с половиной тысяч рублей в месяц.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растёт более 1,3 миллиона детей. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей. Источником дополнительных средств также станет резервный фонд Правительства», - отмечается в сообщении правительства.

Ранее Михаил Мишустин сообщил о необходимости сохранения доступности ипотеки для граждан. Премьер-министр также заявил, что правительство выделило около 30 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов для 45 регионов.

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