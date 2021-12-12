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В ДНР умер военный, раненный при взрыве сброшенного с БПЛА боеприпаса

Майя Мусиенко
00:27 12.12.2021
Мужчина скончался в больнице, а его сослуживец погиб на месте происшествия.
В ДНР умер военный, раненный при взрыве сброшенного с БПЛА боеприпаса
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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Пострадавший при обезвреживании боеприпаса военнослужащий ДНР скончался в субботу. Об этом сообщает Управление Народной милиции самопровозглашенной республики.

«Второй защитник республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, скончался в больнице. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших героев», – приводит цитату из сообщения управления Донецкое агентство новостей.

По данным СМИ, накануне украинские силовики сбросили боеприпас с беспилотника. Он приземлился около остановки общественного транспорта. В ходе обезвреживания снаряда один военнослужащий погиб на месте, а второй получил осколочные ранения.

Ранее представитель Народной милиции ДНР рассказал, что украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и минометы.

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