В ДНР умер военный, раненный при взрыве сброшенного с БПЛА боеприпаса

Пострадавший при обезвреживании боеприпаса военнослужащий ДНР скончался в субботу. Об этом сообщает Управление Народной милиции самопровозглашенной республики.

«Второй защитник республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, скончался в больнице. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших героев», – приводит цитату из сообщения управления Донецкое агентство новостей.

По данным СМИ, накануне украинские силовики сбросили боеприпас с беспилотника. Он приземлился около остановки общественного транспорта. В ходе обезвреживания снаряда один военнослужащий погиб на месте, а второй получил осколочные ранения.

Ранее представитель Народной милиции ДНР рассказал, что украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и минометы.