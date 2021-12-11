В ДНР сообщили о размещении Украиной танков и минометов в населенных пунктах Донбасса

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказал, что украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и минометы. В составе обнаруженной техники были минометы «Василек» и танки Т-80, отметил он.

«Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах», - сказал представитель ведомства журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил создание нового формата прямых переговоров с Путиным по Донбассу. Он подчеркнул, что со стороны партнеров из Европы и США он видит поддержку в осуществлении этой меры.