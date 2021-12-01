Новогодние подарки для космонавтов подготовили к отправке на МКС

На космодроме Байконур завершились работы по загрузке космического корабля «Союз МС-20» перед отправкой его на Международную космическую станцию (МКС). Запуск запланирован на 8 декабря в 10:38 по московскому времени, стыковка со станцией произойдет спустя 6 часов.

Среди прочих грузов на корабль доставили новогодние подарки для космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Это поздравительная корреспонденция от близких и друзей, любимая музыка, угощения, а также личные подарки, сообщил Роскосмос в своем Telegram-аккаунте.

В общей сложности на орбиту будет доставлено около 162 килограммов полезного груза. Помимо подарков это научное оборудование, материалы для проведения исследований и экспериментов, средства гигиены и продовольствие.