Космонавты на МКС сдали географический диктант

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров на борту Международной космической станции прошли Географический диктант. В условиях невесомости космонавты ответили на 40 вопросов с вариантами ответов - они проверили свое образное мышление, системную логику и эрудицию.

Отмечается, что в этом году диктант, помимо космоса, пройдет во всех уголках мира, включая Антарктиду. Для этого на базе двух российских антарктических станций - «Прогресс» и «Мирный» - появились площадки для проведения акции.

Географический диктант стартовал 14 ноября в 12.00. По инициативе Русского географического общества акция проводится уже седьмой год подряд. Принять участие в мероприятии можно будет как очно, так и дистанционно.