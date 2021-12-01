В стране и мире Путин проверил, как звучит рояль в Доме культуры «ГЭС-2» в Москве Ян Брацкий Новый культурный центр в Москве открывается в историческом здании на Болотной набережной, где больше века действовала одна из старейших электростанций Москвы. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин лично проверил, как звучит рояль в готовящемся к официальному открытию Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной. Официальная церемония намечена на 4 декабря. Сегодня глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой «Новатэка» Леонидом Михельсоном осмотрел выставочные площадки, художественные студии и авторские мастерские. Новый культурный центр в Москве открывается в историческом здании на Болотной набережной 1907-го года постройки, где больше 100 лет действовала одна из старейших электростанций Москвы. После проведенной масштабной реконструкции оно превратилось в большое культурное пространство. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика