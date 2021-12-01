Путину показали новый Дом культуры «ГЭС-2» в Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил новый культурный центр в Москве, который получил название «ГЭС-2».

Он открывается в историческом здании на Болотной набережной 1907-го года постройки, где больше 100 лет действовала одна из старейших электростанций Москвы.

После проведенной масштабной реконструкции теперь это большое культурное пространство. Президенту, которого сопровождал столичный мэр Сергей Собянин, показали выставочные площадки, художественные студии и авторские мастерские.