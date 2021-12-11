В США торнадо обрушилось на дом престарелых

В американском городе Монетт в результате прохождения торнадо по меньшей мере два человека погибли, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых.

Отмечается, что в результате удара стихии была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания, передает телеканал NBC. По его сведениям, пять человек пострадали, но смогли выбраться из полуразрушенного здания.

«Инцидент с массовыми жертвами объявлен после того, как сильный торнадо пронесся по дому престарелых в Монетте, штат Арканзас», - сообщил местный житель в Twitter.

Ранее стало известно, что на северо-востоке США погибло 45 человек из-за стихийных бедствий, вызванных ураганом «Ида». Кроме того, говорится в источнике, в Нью-Йорке жертвами торнадо стали 15 человек, в штате Пенсильвания - не менее пяти.