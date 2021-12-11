Bloomberg: Турция не заинтересована в конфликте с РФ ради Украины

Турция не намерена вступать в конфликт с Россией из-за Украины, в том случае, если начнутся боевые действия между странами.



Отмечается, что это не случится даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.





«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», - пояснил источник Bloomberg.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что европейские страны сами создают «культ России». Согласно его мнению, мощной и сильной страной РФ якобы делает не что иное, как «страх» перед ней других государств.

Зеленский также указал, что от действия санкций, введенных в отношении Российской Федерации, страдает множество сторонних стран. Притом, по словам главы Украины, далеко не все из них неравнодушны к судьбе Киева.