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Bloomberg: Турция не заинтересована в конфликте с РФ ради Украины

Кира Карон
07:52 11.12.2021
Турция, по данным СМИ, не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно.
Bloomberg: Турция не заинтересована в конфликте с РФ ради Украины
© Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS, globallookpress
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Турция не намерена вступать в конфликт с Россией из-за Украины, в том случае, если начнутся боевые действия между странами.

Отмечается, что это не случится даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.


 
«Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы», - пояснил источник Bloomberg.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что европейские страны сами создают «культ России». Согласно его мнению, мощной и сильной страной РФ якобы делает не что иное, как «страх» перед ней других государств.

Зеленский также указал, что от действия санкций, введенных в отношении Российской Федерации, страдает множество сторонних стран. Притом, по словам главы Украины, далеко не все из них неравнодушны к судьбе Киева.

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