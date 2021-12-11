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Зеленский заявил, что Европа создала «культ России»

Анна Берестовая
00:22 11.12.2021
Президент Украины посчитал, что страны Европы боятся Российской Федерации.
Зеленский заявил, что Европа создала «культ России»
© Фото: Stefanie Loos Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что европейские страны сами создают «культ России». Согласно его мнению, мощной и сильной страной РФ якобы делает не что иное, как «страх» перед ней других государств.

«Там... одна из мощнейших армий мира... Мы ж сами виноваты в этом», - указал президент Украины.

Зеленский также указал, что от действия санкций, введенных в отношении Российской Федерации, страдает множество сторонних стран. Притом, по словам главы Украины, далеко не все из них неравнодушны к судьбе Киева.

«Есть много людей достаточно циничных», - заметил он в эфире телеканала «1+1».

Как обозначил президент Украины, в ряде государств, попадающих под удар санкционной политики, в первую очередь обеспокоены вопросами благополучия собственного рынка. И ситуация с гнетом экономических ограничений усугубляется тем, что бизнес будто бы давит на власть изнутри.

«Поэтому всем непросто», - заключил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заметил, что государству необходимо укреплять суверенитет, чтобы иметь возможность эффективно противостоять санкциям против РФ. Он также отметил, что Россия стала конкурентом для западных стран, так как выбилась из трудностей и начала развиваться.

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