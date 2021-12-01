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Начальник Генштаба ВС РФ вручил штандарт начальнику Главного управления военной полиции

17:54 01.12.2021
Герасимов отметил вклад военной полиции в обеспечение законности, правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения в Вооруженных силах России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов вручил штандарт начальнику Главного управления военной полиции Сергею Кураленко.

Кураленко, в свою очередь, передал Герасимову памятный подарок - военно-исторический труд «Военная полиция: история и современность». Он создан Главным управлением военной полиции совместно с научно-исследовательским институтом Военной академии Генштаба ВС РФ. Было подчеркнуто, что подобный труд разработан впервые. 

«Преданность своему делу, высокий профессионализм личного состава, ответственность за порученное дело позволяют Главному управлению успешно решать поставленные задачи», - заявил Герасимов.

Кроме этого, он поздравил с десятилетием структуры личный состав военной полиции. Герасимов отметил ее вклад в обеспечение законности, правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения в Вооруженных силах России. Начальник Генштаба выразил уверенность, что знания и опыт военной полиции и в дальнейшем будут служить укреплению обороноспособности России.  

Военная полиция была создана десять лет назад по директиве министра обороны России как специальная правоохранительная структура. Военные полицейские выполняют свои задачи не только в России, но и за рубежом - включая Сирию и Нагорный Карабах. Также военная полиция помогает местному населению при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Ранее сообщалось, как военная полиция РФ поддерживает мир в Сирии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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