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Новые правила Минздрава о медэкспертизе для водителей вызвали у людей ряд вопросов

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
15:03 25.11.2021
По мнению экспертов, закон, вступающий в силу в 2022 году, может привести к подорожанию медэкспертизы и увеличению числа подделок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сейчас пройти медкомиссию для получения водительских прав можно успеть за полчаса, короткий разговор с терапевтом, проверка зрения у офтальмолога. Пару тестов у психиатра и проверка - не состоите ли на учете. Но с 1 января все может поменяться. Минздрав опубликовал проект приказа изменений требований к получению справки для ГИБДД.

Врач-нарколог теперь не ограничится осмотром, а будет назначать анализы на наркотики и хронический алкоголизм. Но не всем - пройти проверку должны будут водители, которые пришли вернуть права после того, как их лишили удостоверения за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования, а также те, у кого врач заметил клинические признаки алкоголизма и наркомании. Это следы уколов, повышенная потливость, чрезмерно низкий пульс и другие отклонения от нормы. Причем стандартным экспресс-тестом не ограничатся, анализы будут подвергаться глубокому лабораторному исследованию. А это процедура не из дешевых.

«Справка имеет определенную цену. Более глубокое исследование на хронический алкоголизм, наркотические вещества глубокосидящие - эти проверки происходят выборочно. Кто за эту выборочность будет платить? Потребитель, тот, кто пришел за услугой, или государство, которое беспокоится за то, чтобы на дорогах были только адекватные водители?» - считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Сама процедура выдачи справки для ГИБДД не менялась годами. Противники и союзники нововведения Минздрава сходятся в том, что проблема назрела. И главный вопрос - как теперь это будет работать на практике? 

«Сама идея абсолютно здравая. Вопрос, как это будет применяться самими врачами - здесь может быть коррупционная составляющая как со стороны потребителя, который может заплатить, чтобы не проходить проверки, так и со стороны лабораторий, которые заинтересованы, чтобы к ним посылали больше клиентов», - рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения Андрей Канаев.

Вопросы к нововведению Минздрава появились и у тех, кому непосредственно придется на местах работать с новыми правилами. 

«Если проводится предварительное исследование и, к примеру, находится что-то, к примеру каннабиноиды, то и подтверждающее химико-токсикологическое исследование должно проводиться на каннабиноиды. В приказе, если выявляются клинические признаки, то сразу люди направляются на химико-токсикологическое исследование, и врач не знает, что писать в направлении», - рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.  

По закону человек должен лично пройти всех специалистов без исключения, но сейчас Интернет пестрит предложениями получить справку не выходя из дома. Несмотря на все заверения в абсолютной легальности документа, распространяться о том, каким образом он получен, крайне не советуют.

«Если где-то спросят, как получали справку, то нельзя сказать: "Врачей не проходил, просто заказал, сделали". Врачей вы проходили всех самостоятельно», - сообщили в одной из фирм, производящих справки.

В назначенный час встречаемся с курьером. Бланк действительно выглядит как настоящий, все печати врачей на месте, и даже лицензия клиники прилагается.

Так что обзавестись справкой на практике может любой человек. Тем временем инициатива Минздрава об ужесточении правил прохождения нарколога сейчас уже проходит антикоррупционную экспертизу. Планируется , что документ вступит в силу с 1 марта, если его успеют одобрить до 1 января. Если нет, то в действие должен вступить отложенный приказ, и тогда анализы будут брать у всех водителей без исключения. 

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