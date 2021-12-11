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Онколог рассказал, чем опасен омикрон-штамм

Кира Карон
07:21 11.12.2021
В России более 60% онкологических пациентов, заболевших COVID-19, оказываются в реанимации, добавил врач.
Онколог рассказал, чем опасен омикрон-штамм
© Фото: Brilla Vida Keystone Press Agency Globallookpress
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Доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков объяснил к чему может привести распространение в России омикрон-штамма. Заражение коронавирусной инфекцией крайне опасно для онкологических больных.

Сочетание коронавирусной инфекции с онкологическим заболеванием в 18% случаев приводит к смерти пациента, это показало исследование, проведенное в девяти регионах России.

«При таком сочетании 18% летальных исходов у онкологических больных с COVID-19, и еще 60% оказывались в реанимации. Из тех, кто попал в больницу, каждый пятый оказывался на искусственной вентиляции легких. То есть проблема существует, и она решается вместе с глобальной проблемой пандемии COVID-19. Происходит это в том числе и в России», - сказал Серяков.

Врач также пояснил, почему «омикрон» который, по последним данным, отличается высокой скоростью распространения, может привести к дополнительным рискам для людей с онкологическими заболеваниями.

«Очень многие пациенты, особенно пожилого возраста, сейчас находятся дома и не посещают поликлиники. Это чревато отложенным всплеском третьей и четвертой стадии онкологических заболеваний спустя год-два. Это может произойти на фоне или после COVID-19, мы боимся этого всплеска», – заключил врач в интервью радио Sputnik.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-штамм. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что они переносят заболевание в легкой форме. Он также отметил, что количество зараженных в стране омикрон-штаммом остается прежним, несмотря на заявление центра «Вектор». Там сообщили о подтверждении омикрон-штамма уже у четырех россиян.

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Онколог рассказал, чем опасен омикрон-штамм
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