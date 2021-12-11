Врач рассказал о симптомах инфаркта, которые появляются за час до приступа

Сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках могут сигнализировать о симптомах инфаркта головного мозга, который случится через полчаса-час. Об этом рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

«И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга», - отметил Аскаров.

Поражение головного мозга, отметил врач, проявляется «триадой».

«У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Второе - меняется речь: она нарушается, становится бессвязной, смазанной или медленной, а то и вообще ничего человек сказать не может (это в тяжелых случаях). Третье - отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах», - пояснил врач в беседе с «АиФ».

В заключение Аскаров добавил, что при таких симптомах необходимо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь.

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