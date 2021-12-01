Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Главы военных ведомств России и Вьетнама Сергей Шойгу и Фан Ван Зянг подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Документы были подписаны сегодня на встрече министров, которая проходила в Москве. По словам Шойгу, у двух стран имеется большой опыт совместной работы. Также по окончании встречи главы военных ведомств подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории.

Шойгу назвал Вьетнам одним из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона с современной оснащенной армией. Министр также отметил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, на территории которой проводились соревнования АрМИ-2021.

Напомним, АрМИ-2021 проводились с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Ранее Шойгу на селекторном совещании поручил командному составу Вооруженных сил страны обеспечить интенсивную боевую подготовку. Также министр обороны заявил, что ВМФ РФ до конца года получит атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров