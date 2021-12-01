Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу и министр обороны Вьетнама подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

16:41 01.12.2021
Как отметил на встрече Шойгу, Россией и Вьетнамом накоплен уникальный опыт совместной работы, в основе которого - многолетняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Главы военных ведомств России и Вьетнама Сергей Шойгу и Фан Ван Зянг подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Документы были подписаны сегодня на встрече министров, которая проходила в Москве. По словам Шойгу, у двух стран имеется большой опыт совместной работы. Также по окончании встречи главы военных ведомств подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории.

Шойгу назвал Вьетнам одним из ключевых государств Азиатско-Тихоокеанского региона с современной оснащенной армией. Министр также отметил, что в этом году Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, на территории которой проводились соревнования АрМИ-2021.

Напомним, АрМИ-2021 проводились с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Ранее Шойгу на селекторном совещании поручил командному составу Вооруженных сил страны обеспечить интенсивную боевую подготовку. Также министр обороны заявил, что ВМФ РФ до конца года получит атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 Спорт
Суд запретил 20 фанатам ЦСКА посещать футбольные матчи на протяжении двух лет
14:55 В стране и мире
Видео
В Москве простились с Александром Градским
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:59 Армия
Видео
Броня и скорострельность: в ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах»
Популярное
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.