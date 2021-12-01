БПК «Вице-адмирал Кулаков» вернулся в Североморск из дальнего похода

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» выполнил задачи дальнего похода и прибыл в пункт постоянного базирования - город Североморск, сообщает пресс-служба Северного флота.

Проход по Кольскому заливу и швартовка корабля к причалу проходила в неблагоприятной погоде. В пресс-службе уточнили, что дул сильный ветер. Командующий флотом адмирал Александр Моисеев поздравил моряков с прибытием в родную базу.

Дальний поход «Вице-адмирала Кулакова» стартовал 28 июня, когда тот покинул Североморск. Экипаж принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем приступил к отработке практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки Северного флота. В октябре экипаж БПК участвовал в спасении панамского судна «Люция» от пиратов в Гвинейском заливе.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

Материал подготовии: Андрей Аркадьев, Сергей Александров