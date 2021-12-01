Фрагмент американской ракеты пролетит рядом с МКС

В Роскосмосе сообщили о том, что фрагмент американской ракеты-носителя Pegasus пролетит в 5,4 км от Международной космической станции (МКС) в пятницу, 3 декабря.

«Фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией днем 3 декабря», - сказано в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Подчеркивается, что минимальное расстояние между фрагментом и станцией составит 5,4 км.

«По состоянию на 1 декабря решение о необходимости проведения маневра уклонения не принято», - добавили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что NASA отложило запланированный на 30 ноября выход двух астронавтов в космос с борта Международной космической станции (МКС) из-за приближающегося мусора.

Предполагалось, что космонавты Том Маршберн и Кайла Бэррон заменят одну из антенн на внешнем корпусе МКС, так как она утратила способность передавать сигнал.

Начало операции было запланировано на вторник, 30 ноября, на 15.10 по московскому времени, ее продолжительность должна была составить шесть с половиной часов.