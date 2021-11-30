NASA отложило выход астронавтов в космос из-за летящего к МКС мусора

Национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложит запланированный на сегодня выход двух астронавтов в космос с борта Международной космической станции (МКС) из-за приближающегося мусора.

«Из-за невозможности надлежащим образом оценить риск, которому могут подвергнуться астронавты, мы решили отложить запланированный на 30 ноября выход в космос, пока не появится больше информации», - говорится в сообщении космического агентства на странице в Twitter.

Предполагалось, что космонавты Том Маршберн и Кайла Бэррон заменят одну из антенн на внешнем корпусе МКС, так как она утратила способность передавать сигнал. Начало операции было запланировано на 15.10 по московскому времени, ее продолжительность должна была составить шесть с половиной часов.