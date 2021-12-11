В стране и мире СМИ: три человека пострадали при обрушении на железном руднике в Кузбассе Кира Карон Ряд местных СМИ сообщили, что инцидент мог быть связан с землетрясением. © Фото: Konstantin Kokoshkin Russian Look Globallookpress Читайте нас на: По данным СМИ, на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области при обрушении небольшого участка горных выработок три человека получили травмы. Пострадавших госпитализировали. «Произошло локальное обрушение, под него попали трое рабочих. С травмами они госпитализированы. Остальные рабочие были эвакуированы, они не пострадали», - рассказал источник ТАСС. В местных СМИ сообщают, что инцидент мог быть связан с землетрясением. Ранее в Кемеровской области произошла трагедия на шахте «Листвяжная». В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика