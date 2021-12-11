СМИ: три человека пострадали при обрушении на железном руднике в Кузбассе
Ряд местных СМИ сообщили, что инцидент мог быть связан с землетрясением.
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По данным СМИ, на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области при обрушении небольшого участка горных выработок три человека получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
«Произошло локальное обрушение, под него попали трое рабочих. С травмами они госпитализированы. Остальные рабочие были эвакуированы, они не пострадали», - рассказал источник ТАСС.
В местных СМИ сообщают, что инцидент мог быть связан с землетрясением.
Ранее в Кемеровской области произошла трагедия на шахте «Листвяжная». В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и спасатели. В больницах на лечении находятся 60 пострадавших, еще 12 восстанавливаются дома.