В Кремле оценили слова Лукашенко о возможном прекращении транзита газа в ЕС

Официальный Минск оказался под беспрецедентным давлением, что может привести к жесткой ответной реакции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания белорусского лидера о транзите газа. Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит топлива в ЕС, если Польша перекроет границу.

«Нет, это позиция по-прежнему президента Белоруссии, суверенного, независимого государства», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента еще раз напомнил, что вопросы о транзите неоднократно задавались Владимиру Путину, и он достаточно подробно излагал свою позицию.

«Он сказал, что, действительно, Белоруссия и президент Лукашенко становятся объектами беспрецедентного давления со стороны целого ряда западных стран, это совершенно давление неоправданное, агрессивное, что, конечно, не может не приводить к очень жесткой контрреакции со стороны Белоруссии, в этом плане президент выразил понимание жестких ответов», - добавил представитель Кремля.

С другой стороны, отметил Песков, в Кремле рассчитывают, что сложившаяся ситуация никоим образом не приведет к срыву выполнения обязательств перед европейскими получателями газа.