В Екатеринбурге открыли памятник маршалу Жукову

В Екатеринбурге состоялось открытие памятника маршалу Георгию Жукову. Церемония приурочена к 125-летию со дня рождения великого полководца. Скульптура станет данью памяти всем, кто отдал жизни, служа Отечеству, заявил на открытии командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«Этот памятник станет еще одним символом преданности Родине и Великой Победе. Важнейшим нравственным ориентиром для всех будущих поколений. Примером мужества, стойкости, отваги наших отцов, дедов и прадедов», - сказал он.

На постаменте маршал Жуков изображен в поставленном по ленд-лизу открытом джипе «Виллис» вместе с начальником штаба Уральского военного округа Львом Сквирским, который встретил командующего по прибытии на службу в Свердловскую область. Памятник установлен у здания штаба Центрального военного округа.

Ранее Шойгу поздравил личный состав ВС РФ со 125-летием маршала Жукова.

Материал подготовил Андрей Аркадьев