Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

В Екатеринбурге открыли памятник маршалу Жукову

15:28 01.12.2021
Над созданием скульптуры работали около года. Церемония приурочена к 125-летию со дня рождения полководца.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Екатеринбурге состоялось открытие памятника маршалу Георгию Жукову. Церемония приурочена к 125-летию со дня рождения великого полководца. Скульптура станет данью памяти всем, кто отдал жизни, служа Отечеству, заявил на открытии командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«Этот памятник станет еще одним символом преданности Родине и Великой Победе. Важнейшим нравственным ориентиром для всех будущих поколений. Примером мужества, стойкости, отваги наших отцов, дедов и прадедов», - сказал он.

На постаменте маршал Жуков изображен в поставленном по ленд-лизу открытом джипе «Виллис» вместе с  начальником штаба Уральского военного округа Львом Сквирским, который встретил командующего по прибытии на службу в Свердловскую область. Памятник установлен у здания штаба Центрального военного округа.

Ранее Шойгу поздравил личный состав ВС РФ со 125-летием маршала Жукова.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:55 В стране и мире
Видео
В Москве простились с Александром Градским
14:35 Армия
Видео
Заснеженные горы и Ил-76: опубликованы кадры эвакуации граждан РФ и ОДКБ из Афганистана
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:59 Армия
Видео
Броня и скорострельность: в ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах»
Популярное
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.