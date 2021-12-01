В Москве простились с Александром Градским

В Москве простились с народным артистом России Александром Градским. Певца и композитора похоронят на Ваганьковском кладбище. На траурной церемонии будут присутствовать родственники и близкие друзья покойного.

До этого в театре «Градский Холл» состоялась гражданская панихида. Проститься с метром пришли сотни поклонников его таланта.

Градского не стало 28 ноября, он умер от инфаркта мозга. Выражая близким композитора соболезнования, президент России Владимир Путин назвал его ярким, талантливым и неординарным человеком.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года. Он стал автором более 18 альбомов, нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. За свою творческую карьеру он написал музыку более чем к 40 художественным фильмам.