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В Киеве сообщили о планах Зеленского встретиться с Шольцем и Макроном

Анна Берестовая
00:34 10.12.2021
Владимир Зеленский планирует встретиться с главами ФРГ и Франции на следующей неделе.
В Киеве сообщили о планах Зеленского встретиться с Шольцем и Макроном
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Украинский лидер Владимир Зеленский планирует на следующей неделе принять участие во встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и недавно избранным немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, отметив, что переговоры должны будут состояться в Брюсселе.

Как указал Ермак, темой обсуждения на предстоящей встрече может стать проведение саммита глав государств «нормандской четверки». Соответствующую информацию глава офиса президента Украины озвучил в эфире телеканала «1+1».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не выступает против присоединения Соединенных Штатов к «нормандскому формату». Однако заместитель министра иностранных дел заметил, что российская сторона не до конца понимает, что Америка может внести в процесс урегулирования обстановки на Украине.

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