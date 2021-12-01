Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии

Анна Назайкина
14:30 01.12.2021
В частности, увеличение размера пенсий затронет жителей РФ, которым в ноябре исполнилось 80 лет.
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

С декабря 2021 года три категории россиян смогут рассчитывать на повышение пенсий, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов в ПФР. Как отмечается, данная процедура будет произведена путем автоматической индексации, поэтому от граждан не потребуется никаких дополнительных действий.

В частности, увеличение размера пенсий затронет россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Такое решение было принято с целью поддержки старшей категории населения. Для таких граждан в два раза будет увеличен размер фиксированной выплаты к пенсии по старости, который в итоге составит 12 088 рублей 96 копеек.

Кроме того, прибавка к пенсии ожидает жителей страны, работавших до августа 2021-го, но уволившихся в последний месяц лета. Для них размер пенсий будет индексирован исходя из трудового статуса, и к нему также прибавится доплата за сентябрь, октябрь и ноябрь.

И наконец, увеличение пенсии будет отмечаться у тех, кто подал заявление на перерасчет. Прибавка начнет успешно доплачиваться в том случае, если все документы, требующиеся для перерасчета, были предоставлены верно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:35 Армия
Видео
Заснеженные горы и Ил-76: опубликованы кадры эвакуации граждан РФ и ОДКБ из Афганистана
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:37 В стране и мире
Россию покинут сотрудники посольства США, находящиеся в Москве более трех лет
10:41 В стране и мире
Лукашенко пообещал прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границы
Популярное
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.