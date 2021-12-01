В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии

С декабря 2021 года три категории россиян смогут рассчитывать на повышение пенсий, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов в ПФР. Как отмечается, данная процедура будет произведена путем автоматической индексации, поэтому от граждан не потребуется никаких дополнительных действий.

В частности, увеличение размера пенсий затронет россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Такое решение было принято с целью поддержки старшей категории населения. Для таких граждан в два раза будет увеличен размер фиксированной выплаты к пенсии по старости, который в итоге составит 12 088 рублей 96 копеек.

Кроме того, прибавка к пенсии ожидает жителей страны, работавших до августа 2021-го, но уволившихся в последний месяц лета. Для них размер пенсий будет индексирован исходя из трудового статуса, и к нему также прибавится доплата за сентябрь, октябрь и ноябрь.

И наконец, увеличение пенсии будет отмечаться у тех, кто подал заявление на перерасчет. Прибавка начнет успешно доплачиваться в том случае, если все документы, требующиеся для перерасчета, были предоставлены верно.