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Россияне назвали размер достойной пенсии

Кира Карон
08:27 22.11.2021
В среднем была названа сумма в 43 тысячи рублей (больше на 8%, чем в прошлом году).
Россияне назвали размер достойной пенсии
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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В России возросло число жителей крупнейших городов, которые считают, что на пенсии смогут жить на выплачиваемые государством деньги.

Респонденты старше 45 лет назвали сумму в 45 тысяч рублей. Средний размер желаемой пенсии получился 43 тысячи рублей. Отмечается, что граждане младше 24 лет ответили, что можно жить на 35,8 тысяч рублей в месяц. Такие данные следуют из опроса SuperJob.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям. Отмечается, что средства поступят в 15 регионов страны, в которых было увеличено число получателей надбавок.

Кроме того, в кабмине напомнили, что российские пенсионеры смогут претендовать на надбавку в том случае, если общая сумма денежных выплат не достигает установленного в регионе прожиточного минимума для этой категории граждан.

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