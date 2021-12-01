В стране и мире В Кремле оценили заявление Лукашенко о принадлежности Крыма Анна Назайкина Ранее белорусский лидер сообщил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ. © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress Читайте нас на: В Кремле оценили важность заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре является территорией РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», - сказал Песков. Ранее белорусский лидер заявлял, что его поездка на Крымский полуостров будет означать признание этой территории частью Российской Федерации. Напомним, что в 2014 году республика стала регионом РФ после проведенного там в марте референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика