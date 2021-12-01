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В Кремле оценили заявление Лукашенко о принадлежности Крыма

Анна Назайкина
14:08 01.12.2021
Ранее белорусский лидер сообщил, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью РФ.
В Кремле оценили заявление Лукашенко о принадлежности Крыма
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В Кремле оценили важность заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре является территорией РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», - сказал Песков.

Ранее белорусский лидер заявлял, что его поездка на Крымский полуостров будет означать признание этой территории частью Российской Федерации.

Напомним, что в 2014 году республика стала регионом РФ после проведенного там в марте референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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