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Премьер Польши выдвинул России требования по вопросу отношений с Европой

Кира Тило
04:12 11.12.2021
По словам Матеуша Моравецкого, Москва хочет «разделить Европу».
Премьер Польши выдвинул России требования по вопросу отношений с Европой
© Фото: Radek Pietruszka Polska Agencja Prasowa Globallookpress
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул требование России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами. Он предлагает выбрать: хочет ли страна «дружить с Европой или быть противниками». По мнению Моравецкого, Москва якобы «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу».

«Россия должна выбрать: хочет ли она быть с Европой или быть против нее. Европа не хочет конфликта с Россией. У нас должна быть резкая реакция на жесткую политику в виде жестких санкций», - сказал Моравецкий в интервью газете la Repubblica.

Он также считает, что Запад в лице Европы «покажет слабость» в том случае, если даст согласие на запуск газопровода «Северный поток - 2». По мнению Моравецкого, этот газопровод «должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

Летом этого года Моравецкий был разочарован отказом США от санкций против «Северного потока - 2». По его словам, Польша долгое время кооперировалась с США в вопросах «торможения» российского проекта. Моравецкий отметил, что решение Белого дома «разочаровало не только Польшу, но и многие европейские страны».

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